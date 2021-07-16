Басков экстренно отменил выступление на фестивале "Славянский базар" из-за болезни

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певец Николай Басков в срочном порядке отменил выступление на юбилейном фестивале "Славянский базар" в Витебске из-за болезни. Об этом он сам сообщил в аккаунте в Instagram.
Как отметил артист, у него ухудшилось самочувствие и появилась температура.
"К моему большому сожалению, я не смогу выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей", – написал Басков.
Певец призвал своих поклонников беречь себя и близких. Он также рассказал, что 22 года назад впервые принял участие в фестивале в Витебске.
"Сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав мое имя в музыкальную историю легендарного фестиваля", – отметил Басков.
Он поблагодарил пришедших за поддержку, которую те оказали, несмотря на 34 градусную жару.
Ранее актриса Татьяна Догилева сообщила, что ее выписали из больницы после перенесенного заболевания коронавирусом. Она также выразила слова благодарности врачам, медсестрам и санитаркам, которые занимались ее лечением.
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