Николая Баскова и Веру Брежневу нашли в комиксах Marvel

Певец Николай Басков попал на страницы комикса Marvel. Российский певец появляется в эпизоде "Черная Вдова: Холодный прием", встречаясь с главной героиней Романофф в роли плейбоя, тенора и завсегдатая московских ночных клубов. Эти комиксы вышли в свет еще в 2012 году.

"Я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен. Теперь придется купить этот выпуск. На память", – сказал Басков.

Баскову также отвели персональную страничку в энциклопедии Marvel Cinematic Universe. Его роль поясняется так: "Николай Басков – оперный певец, один из величайших теноров мира. Басков посетил один из самых жарких ночных клубов Москвы, где флиртовал с женщинами и предлагал одной из них с ним выпить. Николай не знал, что эта девушка – агент S.H.I.E.L.D. Наташа "Черная вдова" Романова, которая была в тот момент на секретном задании, пытаясь подобраться к российскому торговцу оружием Михаилу Федорову".

Также в комиксах появилась певица Вера Брежнева. Она якобы проводит отпуск в Сочи после выхода нового клипа и встречает продюсера Ирину Златареву. Последняя оказывается Романофф, которая использует эту встречу для алиби.

Ранее стало известно, что в Москве может появиться граффити в память о авторе комиксов Marvel Стэне Ли. С таким предложением выступил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.