Актриса Елена Воробей сломала руку во время концерта

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Актриса эстрады Елена Воробей сломала руку, поскользнувшись на концерте в Ногинске. Об этом она рассказала в Instagram.

По словам артистки, несмотря на травму она решила продолжить концерт, пока ее состояние не ухудшилось.

"Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40!!!" – написала Воробей.

Актриса поблагодарила медиков и зрителей и сообщила о переносе концерта на февраль.

Ранее Леди Гага упала со сцены во время концерта в Лас-Вегасе. Это произошло в тот момент, когда она танцевала с поклонником. Видео выложили зрители концерта в соцсетях.