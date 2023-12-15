Сценарист "Слова пацана" рассказал о возможном выходе второго сезона

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production

Сценарист популярного российского сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев заявил, что надеется на выход второго сезона, однако это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам сценариста, они в настоящее время обсуждают вопрос выхода продолжения.

Золотарева спросили, ожидала ли команда создателей того, что сериал достигнет такого успеха. На это он ответил отрицательно.

"Вернее, мы знали, что это будет офигенно. Я всем сказал, что это будет классно, когда сценарий был написан, потому что объективно это хорошая была история. Но такого успеха никто не мог ожидать, потому что не было прецедентов до этого – это уникальная ситуация", – поделился Золотарев.

Также он призвал не ожидать ничего от развязки сериала. Сценарист отметил, что за финалом следует следить "с открытым забралом и с чистым сердцем". Золотарев поделился, что это единственный способ получить удовольствие от истории.

Ранее стало известно, что финальная серия "Слово пацана" выйдет позже запланированной даты, потому что ее пересняли. По словам создателей, в процессе выхода картины создатели решили сделать финал "круче, острее и эмоциональнее". Новая дата выхода пока не сообщается.

До этого актер Иван Янковский, который сыграл в сериале Вову Адидаса, прокомментировал утечку серий у себя в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), написав: "Кто слил, тот чушпан".

Сериал "Цикады" вышел на российских стримингах