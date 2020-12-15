В Сети появился новый трейлер сказки "Конек-Горбунок" с Ефремовым

Новый трейлер фильма "Конек-Горбунок" появился в Сети. Кинокартина должна выйти в прокат 18 февраля 2021 года.

Сообщается, что при создании фильма использовались новейшие технологии. Картина, сформированная на основе известной сказки Петра Ершова, должна была появиться осенью 2020 года, однако выход киноленты был перенесен.

Режиссером "Конька-Горбунка" является Олег Погодин. До этого он снял криминальную драму "Дом", а также участвовал в создании сценария к фильму "Время первых". В съемках сказки также приняли участие такие известные актеры, как Павел Деревянко, Михаил Ефремов и Олег Тактаров.

Ранее стало известно, что самым рейтинговым фильмом 2020 года среди российских зрителей стала работа Гая Ричи "Джентльмены". На втором месте в списке расположился фильм "Маленькие женщины", на третьем – кинолента Кристофера Нолана "Довод".