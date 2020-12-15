В Сети появился новый трейлер сказки "Конек-Горбунок" с Ефремовым

Новый трейлер фильма "Конек-Горбунок" появился в Сети. Кинокартина должна выйти в прокат 18 февраля 2021 года.
Сообщается, что при создании фильма использовались новейшие технологии. Картина, сформированная на основе известной сказки Петра Ершова, должна была появиться осенью 2020 года, однако выход киноленты был перенесен.
Режиссером "Конька-Горбунка" является Олег Погодин. До этого он снял криминальную драму "Дом", а также участвовал в создании сценария к фильму "Время первых". В съемках сказки также приняли участие такие известные актеры, как Павел Деревянко, Михаил Ефремов и Олег Тактаров.
Ранее стало известно, что самым рейтинговым фильмом 2020 года среди российских зрителей стала работа Гая Ричи "Джентльмены". На втором месте в списке расположился фильм "Маленькие женщины", на третьем – кинолента Кристофера Нолана "Довод".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.