Онлайн-туры по музеям проведут на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 18 ноября на медиаплатформе #Москвастобой стартуют виртуальные туры по столичным музеям. Посетить их может любой желающий, предварительная запись для этого не нужна. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Посетителям покажут экспозиции временных и постоянных выставок.
С просьбой поддержать интерактивные проекты на городских ресурсах к заммэра Москвы Наталье Сергуниной обратились представители столичных музеев.
"Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в департамент культуры и Комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение", – отметила Сергунина во время соответствующей онлайн-встречи.
В мероприятии приняли участие директор "Мультимедиа-арт-музея" Ольга Свиблова, директор Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, директор парка "Зарядье" Иван Демидов, директор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие.
Ранее стало известно, что на платформе #Москвастобой появились видеоролики о жизни зверей и птиц столичного зоопарка.
На кадрах можно увидеть кафрских ворон, семейство рысей, манула, компанию енотов, черную антилопу и антилопу дикдик. Животные в роликах запечатлены в разные периоды своей жизни.
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