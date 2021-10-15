Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба Санкт-Петербургского международного культурного форума/Евгений Старцев

Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, связанной с коронавирусом, не состоится IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. Он должен был проходить 11–13 ноября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры РФ.

"С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением COVID-19", – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили Женевский международный автосалон – 2022.

Организаторы мероприятия добавили, что продолжат и дальше развивать платформу, чтобы организовать более впечатляющее шоу в 2023 году.