Фильм "Далласская афера" с Макконахи в главной роли не выйдет в прокат

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Фильм "Далласская афера" с Мэттью Макконахи в главной роли не выйдет в прокат. Об этом сообщает Vanity Fair.

Киностудия Skydance решила остановить производство фильма за шесть недель до начала съемок. В основе картины лежала реальная история женской футбольной команды из Далласа, которая в 1984 году отправилась на чемпионат мира в Китай.

Продюсерский состав получил обвинения, затрагивающие аспекты правдивого повествования фильма. Skydance решила расследовать их. В итоге киностудия сочла эти слова достаточно серьезными, чтобы отказаться от создания фильма.

Ранее сообщалось, что на онлайн-платформе IVI вышел сериал "Химера". Это масштабная криминальная сага от Душана Глигорова, режиссера "Хрустального" и сценариста "Нулевого пациента".

В сериале показаны три мира, столкнувшиеся в борьбе за власть. Героями движет не только жажда наживы, но и месть.

