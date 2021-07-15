Фото: Егор Беликов

Гостем "The City. Говорим" станет кинокритик Егор Беликов. Эфир пройдет в ночь с 16 на 17 июля на телеканале Москва 24.

Беликов расскажет о том, что российское кино может сегодня предложить миру. Также кинокритик объяснит, что важнее – получить пальмовую ветвь или повысить качество отечественного кинематографа. Беседовать с гостем студии будет ведущий "The Сity. Говорим" Дмитрий А. Быков.

Программу с участием Егора Беликова смотрите в 00:20.

Ранее гостем программы "The City. Говорим" становилась кинокритик Зинаида Пронченко.