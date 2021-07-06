Гостем "The City. Говорим" станет кинокритик Зинаида Пронченко

Фото: предоставлено гостем программы

Гостем программы в "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет кинокритик Зинаида Пронченко. Смотрите эфир в ночь со вторника на среду, с 6 на 7 июля.

Покорит ли Кирилл Серебренников европейского зрителя? И почему 90 процентов российского кино – шлак? Узнает у Зинаиды ведущий "The Сity. Говорим" Дмитрий Быков.

Встречу с Зинаидой Пронченко смотрите в 00:20 на Москве 24.

Ранее гостем программы "The City. Говорим" становился российский драматург, сценарист, журналист Валерий Печейкин.