Российский драматург Валерий Печейкин станет гостем программы "The City. Говорим"

Фото: предоставлено гостем программы

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет российский драматург, сценарист, журналист Валерий Печейкин. Смотрите эфир в ночь с понедельника на вторник, с 5 на 6 июля.

Зачем Бузова и Сталин очутились на одной сцене и как хайп и секс проникают в храм искусств? Об этом ведущему «The Сity. Говорим» Дмитрию Быкову расскажет драматург Валерий Печейкин.

Смотрите программу в 00:20 на Москве 24.

Ранее гостем программы "The City. Говорим" стал урбанист Алексей Радченко.