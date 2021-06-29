Урбанист Алексей Радченко станет гостем "The City. Говорим"

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Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет урбанист Алексей Радченко. Смотрите эфир в ночь со вторника на среду, с 29 на 30 июня.

Самокаты: новый общественный транспорт или источник опасности? Когда мы начнем использовать дроны для перемещения по городу? Об этом ведущему "The City. Говорим" Павлу Осовцову расскажет урбанист Алексей Радченко.

Смотрите программу в 00:20 на Москве 24.

Ранее гостем программы стала актриса и режиссер из Китая Ян Гэ.