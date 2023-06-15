"ВКонтакте" покажет выступления Международного конкурса имени П. И. Чайковского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"ВКонтакте" будет транслировать выступления XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 19 июня по 1 июля.

Выступления самых талантливых исполнителей классической музыки можно будет найти в специальной подборке на платформе "VK Видео" и в сообществе мероприятия. Программу конкурса разделили на шесть специальностей: "виолончель", "фортепиано", "скрипка", "сольное пение", "деревянные духовые инструменты" и "медные духовые инструменты". Все трансляции будут доступны в формате Full HD из любой точки мира.

Кроме того, "ВКонтакте" эксклюзивно покажет концерт-открытие и гала-выступления лауреатов. Также в соцсети можно будет найти дневники конкурса, интервью с гостями, закулисные съемки и многое другое.

"Выступления самых талантливых артистов мира и эксклюзивный контент с этого праздника музыки – все это доступно теперь и нашей аудитории. Культура – неотъемлемая часть "ВКонтакте". Мы всегда поддерживаем подобные инициативы и надеемся, что зрители смогут насладиться классической музыкой на нашей платформе", – сказала CEO "ВКонтакте" Марина Краснова.

Перед началом события в сообществе конкурса проходит культурный проект "Страна Чайковского", к которому присоединились всемирно известные лидеры музыкальных направлений и талантливые молодые артисты. Зрители могут увидеть, как они читают фрагменты из дневников великого композитора. Ролики уже оценили более трех миллионов человек.

Конкурс Чайковского проводится с 1958 года и считается Олимпиадой в мире исполнительского искусства. Творческое состязание не раз становилось стартовой площадкой для молодых одаренных музыкантов, помогало им обрести любовь публики и признание профессионального сообщества. Призовые места здесь занимали такие знаменитые музыканты, как пианист Денис Мацуев, скрипач Владимир Спиваков, вокалист Зураб Соткилава и виолончелист Марио Брунелло.

Ранее платформа коротких вертикальных видео "VK Клипы" подготовила серию роликов с ожившими героями картин художников 20 века из коллекции Третьяковской галереи. В подборке есть такие шедевры, как "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Женщина с граблями" Казимира Малевича, "Четверо у моря" Натальи Нестеровой, "Дамы в кринолинах" Василия Кандинского и другие.

