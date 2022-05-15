В Москве проходит прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым

Фото: Агентство "Москва"

На территории Московской Соборной мечети проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР, певцом, композитором Ренатом Ибрагимовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Затем Ибрагимова похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища.

Народный артист РСФСР скончался 14 мая в Москве на 75 году жизни.

Ибрагимов родился в 1947 году во Львове. После школы артист присоединился к ансамблю Приволжского военного округа, но через некоторое время начал сольную карьеру. Певец получил звание народного артиста РСФСР в 1981 году за заслуги в области советского искусства.

