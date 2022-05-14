Фото: Агентство "Москва"

Умер певец Ренат Ибрагимов, сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь артиста.

Народный артист РСФСР скончался в Москве на 75 году жизни.

Ибрагимов родился в 1947 году во Львове. После школы артист присоединился к ансамблю Приволжского военного округа, но через некоторое время начал сольную карьеру. Певец получил звание народного артиста РСФСР в 1981 году за заслуги в области советского искусства.

