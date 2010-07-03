"Нет, не прошла весна": Нина Шацкая выступит в Доме музыки

На исходе весны, когда хочется любви, красоты и перемен, концерт Нины Шацкой с мечтательным названием "Нет, не прошла весна..." создаст романтическое настроение и продлит ощущение весны.
В новой концертной программе хорошо известные романсы обретут свежее, джазовое звучание. Как говорит сама певица, "песням, как и прекрасной половине человечества, нужны новые красивые наряды, чтобы меняться, обновляться и увлекать за собой".
Талантливая и самобытная, красивая и харизматичная, Нина Шацкая умеет удивлять публику, завораживая как нежной, чувственной лирикой, так и смелыми джазовыми импровизациями. Каждый раз певица будто вдыхает новую жизнь в старые добрые песни о главном, признаваясь, что ее творчество – это, прежде всего, музыка любви.
Нина Шацкая – певица, заслуженная артистка России. Исполняет русские романсы и англоязычные джазовые композиции. Отличительная черта ее творчества – необычные трактовки традиционных произведений, синтез разных жанров и, что наиболее важно, – высочайшая исполнительская культура. Как личность самобытная, неординарная и в хорошем смысле дерзкая, Нина не боится экспериментов, полагаясь на свой вкус и природную музыкальность. На счету Нины порядка десяти уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой.
Наряду с романсами на стихи Цветаевой и Ахматовой и такими хитами, как "Колдунья", "Любовь настала" и "Хризантемы", в программу войдут композиции из нового проекта, посвященного Пьяццолле, любимые джазовые стандарты (Summertime, Falling Leaves) и, конечно же, премьеры новых песен.
В концерте участвует джазовое трио в составе: лауреат премии ТЭФИ, композитор и пианист Дмитрий Селипанов, один из лучших джазовых контрабасистов России Иrорь Иванушкин и известный перкуссионист Александр Ботвинкин.
У зрителей будет возможность оценить новые платья певицы, которые шьются по ее эскизам. Ткани артистка привозит из далеких, экзотических стран. Отважная и заядлая путешественница, Нина Шацкая посетила более 90 стран в Африке, Южной Америке, Малайзии, Юго-Восточной Азии, Индии.
Когда: 28 мая, 19:00 Где: Московский международный Дом музыки (Камерный зал)
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