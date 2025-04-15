Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Національна спілка кінематографістів України

Советский и украинский режиссер Александр Муратов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Национальный союз кинематографистов Украины.

О причинах смерти и дате прощания не сообщается.

Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове. В 1959 году окончил режиссерский факультет ВГИК, затем работал в ЦКДЮШ имени Максима Горького и Одесской киностудии, а с 1967 года — на Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

Среди его режиссерских работ зрителям известны кинопроекты "Наш черствый хлеб", "Гонки по вертикали", "Старая крепость", "Гуси-лебеди летят", "Любаша", "Дорога никуда", "Провинциальный роман" и другие.

