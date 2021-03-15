Джанабаева и Меладзе ждут третьего ребенка

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе ждут третьего ребенка, сообщает "Экспресс газета".

Певица рассказала о своей беременности, опубликовав в Instagram фото с заметно округлившимся животом и подписью: "В ожидании". На кадре Джанабаева предстала в черном платье с открытыми плечами.

У пары уже есть двое сыновей – Константин, которому в конце февраля исполнилось 17 лет, и шестилетний Лука.

Для Меладзе будущий ребенок станет уже шестым. Певец имеет трех дочерей от первой жены.

Ранее Джастин Тимберлейк сообщил о рождении второго ребенка. У певца и его супруги Джессики Бил родился сын, мальчика назвали Финеас. СМИ писали о возможной беременности жены Тимберлейка еще летом. Тогда пара никак не прокомментировала данную информацию.