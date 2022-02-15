Ведущими церемонии вручения "Оскара" станут три женщины – СМИ

Фото: AP/Jordan Strauss/Invision
Ведущими церемонии вручения кинопремии "Оскар" в 2022 году станут сразу три актрисы. Как сообщает Life.ru, в таком качестве выступят известные по комедийному амплуа Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.
Официально ведущие церемонии будут названы в эфире телешоу Good Morning America во вторник, 15 февраля. Как сообщает издание Variety, организаторы вручения "Оскара" надеются привлечь больше внимания к мероприятию и повысить просмотры.
Изначально на роль ведущего рассматривался актер Джон Хэмм, известный по сериалам "Безумцы", "Записки юного врача" и ряду других проектов, однако он вышел из переговоров по неназванной причине.
Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля. Церемония награждения лучших картин, режиссеров, актрис и актеров, а также в других номинациях состоится 27 марта.
Нововведением 2022 года станет запуск зрительской номинации за лучший фильм. Пользователи социальной сети Twitter смогут поддержать полюбившийся фильм с помощью хештега #OscarsFanFavorite.
"Историс": в США объявили номинантов премии "Оскар"
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