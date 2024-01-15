Умер актер и каскадер Александр Захаренков

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Российский актер и каскадер Александр Захаренко умер в возрасте 38 лет от инсульта. Об этом сообщает газета "Известия".

"Да, Захаренков умер, у него был инсульт", – рассказал президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.

Уточняется, что Захаренкова не стало 12 января.

Актер за свою карьеру снялся в 25 проектах, придя в кино в 2000-х годах. Он принимал участие в съемках таких фильмов и сериалов, как "Господа офицеры: Спасти императора", "Псевдоним "Албанец", "СОБР", "Балканский рубеж", "Фантом".

Одной из последних картин, в которой он принимал участие, стал российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном.