Фото амурского тигра стало лучшим снимком дикой природы в 2020 году

Фото: Instagram/amurleo_land
Фотография амурского тигра из Приморья стала лучшим снимком дикой природы в 2020 году.
Известно, что работа автора Сергея Горшкова завоевала титул конкурса Wildlife Photographer of the Year. Лучшим снимок признали специалисты английского музея естественной истории.
"Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году по стал снимок амурского тигра из национального парка Земля леопарда. Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул Фотограф года в дикой природе", – сообщили организаторы конкурса на официальном сайте.
Уточняется, что победителем снимок объявила герцогиня Кембриджская. На фотографии под названием "Объятия" запечатлен момент, когда амурский тигр обнимает ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах. Автор сделал фото с помощью профессиональной камеры с датчиком движения, установив оборудование у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей.
Представители музея естественной истории подчеркнули, что на снимке животное, находящееся под угрозой исчезновения, переживает спокойный момент. Это вселяет надежду и оптимизм, уверены эксперты.
Всего на конкурс было заявлено свыше 49 тысяч работ. Отмечается, что Россия впервые завоевала титул в номинации Wildlife Photographer of the Year.
Ранее ТАСС запустил международный фотоконкурс, посвященный борьбе с COVID-19. Он призван отметить важность работы фотожурналистов, которые проявляют профессиональный героизм во время пандемии.
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