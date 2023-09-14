Рамилю Искандер в постановках РАМТ заменят другие артисты театра

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что Искандер задержали за наркотики. При этом официального подтверждения этой информации нет.

В театре сообщили, что про задержание узнали из новостей, однако дополнительной информацией не располагают. Также там уточнили, что спектакли останутся в репертуаре, но роли актрисы заменят другими артистами.

По данным, распространяемым в телеграм-каналах, в конце августа в автомобиле Искандер под обшивкой двери изъяли почти 2 килограмма синтетических наркотиков. Позже дома в Москве у 46-летней актрисы РАМТ обнаружили наркотики еще двух видов. Сейчас Рамиля находится в СИЗО, против нее возбудили уголовное дело.

Ранее известную по сериалу "Беспринципные" актрису Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы вместе с мужем. Тогда правоохранители остановили машину, чтобы проверить документы, а потом их доставили в отделение.