Более 25 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы" за майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 25 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ за майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В первую половину праздников для гостей провели обзорные экскурсии, интерактивные викторины на знание столицы и ее истории. В экскурсионной программе участвовали горожане и гости из Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Ярославля, Архангельска и других городов России. Кроме того, "Макет Москвы" посетили жители ДНР и ЛНР.

Самым посещаемым днем стало 9 мая. В тот день к праздничной программе присоединились свыше 5 тысяч человек.

"Посетители с удовольствием подпевали выступающим в этот день духовым оркестрам, которые исполняли произведения военной тематики. Выступления фольклорного и академического ансамблей также не оставили никого равнодушным. Помимо активной программы, на протяжении всего дня гостям выставки транслировали светотехническое шоу "День Победы", – указал глава ведомства Владислав Овчинский.

Также на выставку приходили туристы из Индии, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Кыргызстана и других стран. Для иностранных гостей организовали аудиогиды на английском, китайском, немецком, французском, арабском и русском языках.

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", которая пройдет 17 мая, со специальной тематической программой. Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить мероприятия, подготовленные музеями, галереями и театрами по всей России.

В 2025 году ключевой темой акции выбраны герои Великой Отечественной войны в честь 80-летия юбилея Победы.

