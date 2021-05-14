Сергунина рассказала об участии компаний Москвы в крупнейшем в Европе фестивале анимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице начался прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси. Он состоится с 14 по 19 июня, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
По ее словам, правительство города в третий раз организует участие столичных студий в этом фестивале. В предыдущие годы при поддержке Москвы они смогли подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран. Общая сумма контрактов превысила 720 тысяч долларов.
В свою очередь, глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что принять участие в фестивале смогут 20 московских компаний.
"Международное продвижение входит в число наиболее востребованных у креативных индустрий направлений поддержки наряду с развитием инфраструктуры, информационно-аналитической помощью и финансовыми мерами", – сказал он.
Заявки на участие принимаются с 14 по 25 мая с 09:30 до 18:00.
Ранее в Москве прошел пятый ежегодный фестиваль "Литературный рельс – 2021". Впервые фестиваль состоялся на территории электробусного парка. Специально для конкурса на место проведения доставили ретроавтобусы, а стихотворения звучали прямо с кузова грузовика.
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