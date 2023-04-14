Прощание с писателем Эдуардом Багировым проходит в столице. Прямой эфир



Церемония прощания с писателем, кинодраматургом и радиоведущим Эдуардом Багировым проходит в прощальном зале Троекуровского кладбища. Проститься пришли родственники, друзья и коллеги.

Багиров умер в возрасте 47 лет 12 апреля.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала пост, посвященный печальному известию, в котором назвала Багирова талантливым и дерзким человеком.

Эдуард Багиров родился в 1975 году. Он стал известен в 2007 году после выхода в свет романа "Гастарбайтер". Багиров был сооснователем портала "Литпром" вместе с писателем Сергеем Минаевым.

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