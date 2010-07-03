Лигалайз выпустил клип "Океан", посвященный Децлу

Видео: TheLIGALIZEtv

Российский рэп-исполнитель Андрей Меньшиков, выступающий под псевдонимом Лигалайз, выпустил клип на песню "Океан" в память о Децле (Кирилле Толмацком).

"Сегодня сорок дней памяти Кирилла. Я решил посвятить ему свой новый клип. Свой самый лучший и самый важный. Про жизненный путь человека. Который пройти нужно так, чтобы не было сомнений в том, что жил СВОЮ жизнь. Со своими собственными выборами и решениями. Не навязанными обществом и теми, кто боится быть не такими, как все", – написал артист на своей странице в Instagram.

Лигалайз вместе Децлом состоял в рэп-объединении "Bad B. Альянс".

Кирилл Толмацкий умер 4 февраля в возрасте 35 лет. Артист почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Похороны артиста состоялись 6 февраля. В день похорон в Сети был опубликован посмертный клип Децла. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk. Под записью говорится, что это экспериментальное видео Inferno.

Все доходы от использования прав на имя, музыку и видео, оставшихся после Кирилла Толмацкого, пойдут в пользу его сына. Сейчас оформляются все необходимые документы.

Кирилл Толмацкий стал первым российским музыкантом, сделавшим рэп частью отечественной культуры – с видеоклипами, ротацией песен на телевидении и радио. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов. Портал Москва 24 собрал самые известные песни Децла, которые занимали первые места во всех хит-парадах начала 2000-х годов.

