Художественная выставка о войне в Афганистане пройдет в Музее Победы 15 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Однодневная художественная выставка, приуроченная к 35-летию вывода советских войск из Афганистана, пройдет в Музее Победы 15 февраля. В экспозиции будут представлены семь картин петербургского художника Сергея Опульса (Павлова) из афганского цикла, сообщается на сайте учреждения.

Полотна создавались в мастерской художника в Санкт-Петербурге спустя годы после его пребывания в Афганистане. На них можно будет увидеть дни армейской службы и восточные пейзажи. Самым частым мотивом на картинах являются вертолеты.

На полотне "Аэродром Ханабад" зрителям представят взлетную площадку, откуда направлялись вертолеты на боевые задания. Сергей Опульс сам участвовал в вылетах.

На выставке зрители узнают о малоизвестных фактах войны, о том, что охраняли аэродромы, почему всадники были на верблюдах, а не на лошадях и многое другое. Полотна художника были переданы музею в дар вдовой Опульса Натальей Булгаковой в прошлом году.

"Ценность этих работ еще и в том, что сам Сергей Маркович был участником военных событий в Афганистане", – говорится в сообщении.

Опульс являлся участником свыше 160 коллективных и персональных выставок в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Гамбурге, Париже, Сараево, участником и руководителем художественных пленэров, участником торгов в Европе и США. В конце 2021 года ему было посмертно присвоено звание "Почетный гражданин Земли 21-го века ЮНЕСКО ООН".

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