Умер народный артист России Сергей Захаров

Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Погонцев

Советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров ушел из жизни в возрасте 68 лет. Предварительная причина – сердечная недостаточность, сообщает ТАСС.

Время и место прощания пока не определены.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в городе Николаев. Он был солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова, также работал в Ленинградском мюзик-холле.

В 1975 году Захаров вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки".

С гастролями певец побывал в 43 странах мира. Он выступал с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки и ариями из оперетт.