Скончался актер из "Секретных материалов" Стюарт Марголин

Фото: youtube.com/HyperMovie

Американский актер Стюарт Марголин скончался в возрасте 82 лет. Об этом информирует Deadline.

Артист является обладателем двух престижных кинопремий "Эмми". Известно, что актер умер в понедельник, 12 декабря, однако причины смерти не разглашались.

"Глубоко одаренный отчим, который всегда был рядом со своей любовью и поддержкой своей семьи. Покойся с миром, Паппи", – сообщил пасынок актера Макс Мартини.

На протяжении своей карьеры Марголин отметился в более сотни проектах. Популярности он добился благодаря участию в таких фильмах, как "Секретные материалы", "Частный детектив Магнум", "Жажда смерти", "Порочная страсть", "Квантовый скачок" и многих других.

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