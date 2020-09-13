Собчак и Богомолов обвенчались

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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались, сообщает "Московский комсомолец" . Церемония прошла в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Венец над головой Собчак держал Андрей Малахов. Венец Богомолову держал актер "Ленкома" Игорь Миркурбанов.

Подъехала пара к церкви на карете, сменив катафалк. На венчании присутствовали только самые близкие родственники и друзья.

Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе. Туда пара подъехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.

По данным СМИ, торжественная часть пройдет в Музее Москвы. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратят на праздник 16 миллионов рублей.

На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду.

