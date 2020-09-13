Собчак и Богомолов обвенчались

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались, сообщает "Московский комсомолец". Церемония прошла в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Венец над головой Собчак держал Андрей Малахов. Венец Богомолову держал актер "Ленкома" Игорь Миркурбанов.
Подъехала пара к церкви на карете, сменив катафалк. На венчании присутствовали только самые близкие родственники и друзья.
Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе. Туда пара подъехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.
По данным СМИ, торжественная часть пройдет в Музее Москвы. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратят на праздник 16 миллионов рублей.
На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду.
Собчак и Богомолов проведут в день свадьбы торжество в Музее Москвы
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