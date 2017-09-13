Поклонская ответила на критику Мединского по поводу "Матильды"



Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику министра культуры РФ Владимира Мединского по ситуации с фильмом Алексея Учителя "Матильда", сообщает РИА Новости.

Ранее министр заявил, что выдавая фильму прокатное удостоверение, Минкультуры руководствовалось законом, и ему не известно, о мотивах Поклонской, которая "затевает и задерживает этот гвалт". Он добавил, что долго молчал, но сейчас его "чаша терпения переполнена".

Поклонская, в свою очередь, отметила, что у Мединского переполняется "чаша терпения", а адвокат режиссера ищет охрану, анонсирует "новые преступления" и вспоминает криминальных авторитетов Санкт-Петербурга.

В это время, подчеркнула она, бывшие партнеры Учителя сообщают о подмене сценария, нарушении авторских прав, нецелевом использовании средств бюджета, предоставлении для получения прокатного удостоверения недостоверных документов.

"Профильное министерство не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Может быть, из-за того, что решение принято в течение суток?" – написала она.

Поклонская добавила, что кинотеатры и телеканалы, не желающие быть использованными создателями "Матильды", отказываются от показа фильма, и имеют на это право.

Как считает депутат, фильм оскорбляет чувства верующих и порочит канонизированную семью. Она организовала сбор подписей против проката фильма и заявила, что у нее есть доказательства сомнительных схем финансирования фильма.

В широкий прокат фильм должен выйти 26 октября 2017 года, но дату могут перенести из-за иска вдовы племянника Николая II Ольги Куликовской-Романовой к Учителю. Она требует у суда защиты чести и достоинства.