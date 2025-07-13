Около 3 тыс человек приняли участие в сап-заплыве по Москве-реке

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Около 3 тысяч человек приняли участие в костюмированном заплыве фестиваля "Вот сап, Москва!" в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По Москве-реке проплыли участники в костюмах Нептуна и дельфина, мухомора и лягушки, принцесс, ангелов, пчел, тигров и многих других. В частности, для гостей приготовили конкурс на лучший костюм и оформление доски, а также выбрали "Мистера Сап" и "Мисс Сап" – победители получили призы.

Кроме того, участников фестиваля ждут диджей-сет, подвижные игры, развлечения для детей, фотозоны, мастер-классы и концерт с участием групп PIZZA, MONA и певца Игоря Николаева.

"Заплывы на сап-досках уже стали доброй традицией. Каждый раз они собирают множество участников", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также 13 июля горожане могут посетить фестиваль "Ретрорейс", который проходит на Воробьевых горах. Мероприятие посвятили 2000-м годам и культуре автомобильного тюнинга. Посетители увидят несколько тематических зон, посвященных автотюнингу, экшн-спорту и уличной культуре.

