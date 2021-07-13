В Петербурге проверяют информацию о "подпольном" концерте группы "Алиса"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сообщения о несогласованном концерте группы "Алиса" в Санкт-Петербурге стали поводом для проведения комитетом по культуре города соответствующей проверки, передает пресс-служба ведомства.

"Комитет по культуре начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы "Алиса" на территории киностудии "Лендок". По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии", – сказано в сообщении.

Ведомство запросило у площадки подробную информацию о мероприятии, а также о количестве зрителей.

Ранее в телеграм-канале поклонников группы появилась информация о том, что "подпольная акустика без ПЦР-тестов и COVID-паспортов" состоится 9 июля. Билеты стоимостью пять тысяч рублей можно было оплачивать только наличными. Также зрителей просили не распространять информацию о мероприятии.

В студии "Лендок" проведение концерта опровергли. Администрация студии разбирается в ситуации, сообщает РИА Новости.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести дополнительные ограничения в городе из-за коронавируса. Новые меры начали действовать 21 июня.

