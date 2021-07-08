В Петербурге запретили проведение спортивных мероприятий с участием зрителей с 13 июля

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С 13 июля спортивные и физкультурные мероприятия в Санкт-Петербурге будут проводиться без зрителей. Соответствующие изменения в постановление о мерах противодействия распространению COVID-19 подписал глава города Александр Беглов.

"Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей", – пояснили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Там уточнили, что спортсмены, тренеры, судьи и другие ответственные за проведение подобных мероприятий люди должны иметь сертификат о вакцинации или сданный не более чем за три дня до события отрицательный ПЦР-тест.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что коронавирус в тяжелой форме переносит большое количество молодых людей. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания.

