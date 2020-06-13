Компания Marvel рассказала о перезапуске Железного человека

Фото: youtube.com/Marvel Entertainment

Компания Marvel сообщила, что популярного героя – Железного человека ждет переосмысление. Историю становления Тони Старка расскажут заново, но не в кино, а на страницах комиксов, передает "Российская газета".

Новая линейка комиксов, повествующая об одном из членов команды Мстители, будет представлена читателям в сентябре этого года. Планируется, что дизайн брони Старка будет разработан художником Алексом Россом.

При этом перезапуск был доверен писателю Кристоферу Кэнтвеллу.

Ранее сообщалось, что студия Marvel объявила о выходе сериала "Досье Фьюри". По стилистике он будет напоминать микс классической анимации и анимированных комиксов.

Кроме того, до этого Marvel запустила 10-часовую трансляцию из Асгарда. Стрим состоит из статичной картинки города, показывающей мост Биврест и дерево Иггдрасиль.