Актриса Сотникова: Владимир Кузьмин сам бы умер на похоронах брата

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Музыкант Владимир Кузьмин не приехал на похороны своего брата Александра, так как сам бы там умер. Об этом рассказала актриса Вера Сотникова в ходе программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Он просто не мог приехать на похороны. Если бы он приехал, он бы сам умер", – сказала Сотникова.

При этом дочь Александра Кузьмина Сюзанна, которая также присутствовала на передаче, не обижается на своего дядю. По ее словам, Кузьмин тяжело воспринял новость о смерти брата.

"Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд", – поделилась она.

Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата 25 марта, однако на похороны родственника не приехал. Многие поклонники осудили музыканта за такой шаг.

Ранее экс-супруга Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук) рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера, который является отцом мальчика. Карицкая ранее заявляла, что разговаривала на эту тему с психиатром. Девушка отметила, что ребенок без истерик отреагировал на новость о смерти своего отца.