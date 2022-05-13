В Екатеринбурге открылась стена памяти, посвященная проблематике ВИЧ-инфекции

Фото: vk.com/Свердловская область/Борис Ярков

В Екатеринбурге открылся первый в России арт-объект, посвященный тематике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

"Это 70-метровая стена, на которой в стиле современной каллиграфии нанесены сотни имен ВИЧ-положительных людей, чьи жизни унесла болезнь. <...> Имена, написанные на ней, позволяют помнить об умерших и на уровне городских пространств открыто говорить о ВИЧ-инфекции", – говорится в сообщении.

Во время мероприятия, посвященного открытию стены памяти, работал мобильный медицинский пункт, где все желающие могли пройти тестирование на ВИЧ.

В начале нулевых Свердловская область опережала среднероссийский показатель распространенности ВИЧ-инфекции в три раза, однако с 2005 года темп прироста инфицированных снизился почти в 10 раз. Сегодня в регионе зарегистрированы 68 тысяч ВИЧ-положительных граждан. Снизился и показатель смертности: по сравнению с 2021 годом он упал на 12,6%.

Ранее академик РАН, глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИЭ Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что в России на учете стоят порядка 200 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ. В то же время многие, несколько десятков тысяч, прошли обследование анонимно, получили положительный результат, но на учет не встают. Еще предположительно 300 тысяч инфицированных россиян ни разу не показывались врачам.