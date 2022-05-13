Умерла испанская оперная певица Тереза Берганса

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Испанская оперная певица Тереза Берганса умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает газета El Mundo.

Информации о причинах и обстоятельствах смерти оперной дивы не приводится.

Тереза Берганса родилась в 1935 году. Сценический дебют певицы состоялся в 1955 году на концерте в Мадриде. Впоследствии певица получила славу как исполнительница классических оперных меццо-сопрановых ролей: Розины, Кармен, Изабеллы, Золушки и других.

В 1992 году Берганса приняла участие в церемониях открытия Олимпийских игр в Барселоне и Всемирной выставки в Севилье.

