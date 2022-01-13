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Культура

14:12

Солистка The Dixie Cups умерла после неудачной операции

культура

Фото: AP Photo/Dave Martin

Солистка группы The Dixie Cups Роза Хоукинс умерла после неудачной операции, которая была проведена неделю назад, сообщает The Sun.

Певица скончалась на 77-м году жизни. Смерть Хоукинс подтвердила ее сестра и коллега по группе Барбара Хоукинс.

Уточняется, что у нее открылось внутреннее кровотечение, которое вместе с другими осложнениями привело к летальному исходу.

Музыкальная группа, в которой Роза Хоукинс была солисткой, стала известна после выхода дебютного сингла 1965 года Chapel of Love, также им принадлежит композиция Iko Iko.

The Dixie Cups не выступала с начала пандемии COVID-19. Первое после длительного перерыва выступление было запланировано на весну этого года. Группа была приглашена на фестиваль джаза в Новом Орлеане.

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