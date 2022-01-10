Умерла снимавшаяся в сериале "Женаты... с детьми" рестлерша Матильда Гунн

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Умерла снимавшаяся в сериале "Женаты... с детьми" рестлерша Дина Бухер, известная под псевдонимом Матильда Гунн, сообщает "Газета.ру".

Бухер скончалась на 74-м году жизни.

Уточняется, что с 2017 года она передвигалась в инвалидном кресле, так как у нее были проблемы с позвоночником, вызванные полученными во время занятий профессиональным спортом травм, волчанка и периферическая невропатия.

Дине Бухер принесло известность участие в шоу GLOW ("Блеск", "Великолепные женщины рестлинга") в 1980-х годах. Она прошла пробы для шоу о драках стереотипированных героинь, которое проходило по сценарию. Часть сюжетов конфликтов для шоу заимствовали из реальной жизни.

Среди известных киноработ с участием Матильды Гунн – фильмы "Космические яйца", "Головорез. История любви", а также клип Aerosmith Love in an Elevator.