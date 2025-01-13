Актер Билл Скарсгард носил свыше 70 протезов на съемках "Носферату"

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Шведскому актеру Биллу Скарсгарду для перевоплощения в графа Орлока на съемках фильма "Носферату" приходилось носить свыше 70 протезов, рассказал руководитель гримеров Дэвид Уайт в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

По его словам, около 10 протезов крепили артисту на лицо и еще 60 – по всему телу. Устанавливали их одновременно 16 человек. Процесс настолько сильно изменял внешность Скарсгарда, что Уайт после работы гримеров не узнавал актера.

"Билл очень высокий, стройный, обаятельный и веселый парень. Помню, как во время накладывания грима впервые этот милый парень начал исчезать, а на его месте появлялся кто-то другой", – вспоминает он.

Трудоемкий процесс Уайт сравнил с пит-стопом на автогонках, когда спортивные машины останавливаются для смены шин. При этом актер стойко переносил длительное пребывание в кресле гримера. Скарсгард старался не тратить время впустую и медитировал, чтобы сберечь силы для последующих съемок.

На съемках фильма серьезный подход применялся не только в гриме актеров. Для производства "Носферату" было задействовано более 5 тысяч живых крыс. Как рассказывал режиссер картины Роберт Эггерс, из-за того, что животные страдали недержанием мочи, запах на площадке стоял "просто безумный".

Премьера ремейка Фридриха Мурнау состоялась 25 декабря 2024 года. Завязка сюжета построилась на влюбленности вампира, графа Орлока, в жену своего риелтора. Помимо Скарсгарда, главные роли в нем также исполнили Лили-Роуз Депп, Николас Холт и Уиллем Дефо.

