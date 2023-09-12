В Нидерландах нашли похищенную в 2020 году картину Ван Гога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Картина Винсента Ван Гога, которую похитили из Музея Сингера Ларена в 2020 году во время ограбления, обнаружена в Нидерландах. Об этом заявило издание The Guardian.

Поиски полотна велись полицией Нидерландов вместе с арт-детективом Артуром Брандом. Как он утверждал, полицейские и он сам требовали вернуть украденную картину. В результате эти призывы увенчались успехом, поскольку неизвестный, который захотел в целях безопасности остаться анонимным, передал арт-детективу полотно в синем пакете Ikea.

Сам же Бранд заявил, что возвращение картины является "одним из величайших моментов в жизни".

Стоимость картины, по данным источника, достигает от 3 до 6 миллионов евро.

Ранее с выставки, проходившей на Крымском Валу в прошлом году, была украдена картина под названием "Волна" художницы Екатерины Скибы.

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