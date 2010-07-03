В Российском музее музыки опровергли пропажу скрипок Страдивари

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Российском музее музыки опровергли данные СМИ о пропаже скрипок Страдивари.

"Среди невозвращенных музейных предметов нет ни одного инструмента работы мастеров Антонио Страдивари и семейства Амати. Музей на протяжении многих лет делает все возможное для возврата музыкальных инструментов. С момента передачи Госколлекции Российскому национальному музею музыки инструменты не пропадали, коллекция постоянно пополняется новыми образцами итальянского скрипичного искусства", – говорится в сообщении на сайте музея.

Как рассказала Агентству "Москва" руководитель отдела по связям с общественностью музея Анна Кострова, российский национальный музей музыки каждый год вынужден писать заявления в правоохранительные органы о пропаже инструментов из государственной коллекции. однако речь идет о 16 музыкальных инструментах, которые находились на территории союзных республик, и после распада СССР не вернулись в коллекцию.

"До сих пор ни один из инструментов возвращен не был", – сказала она.

В музее хранится коллекция уникальных музыкальных инструментов, собранная при содействии А. В. Луначарского в 1919 году. Крупнейшая в мире государственная коллекция объединяет 286 инструментов, созданных с XVI по XX вв. лучшими мастерами, среди которых Страдивари, Гварнери, Бергонци.

