В Российском музее музыки опровергли пропажу скрипок Страдивари

15:37
15:37
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Российском музее музыки опровергли данные СМИ о пропаже скрипок Страдивари.
"Среди невозвращенных музейных предметов нет ни одного инструмента работы мастеров Антонио Страдивари и семейства Амати. Музей на протяжении многих лет делает все возможное для возврата музыкальных инструментов. С момента передачи Госколлекции Российскому национальному музею музыки инструменты не пропадали, коллекция постоянно пополняется новыми образцами итальянского скрипичного искусства", – говорится в сообщении на сайте музея.
Как рассказала Агентству "Москва" руководитель отдела по связям с общественностью музея Анна Кострова, российский национальный музей музыки каждый год вынужден писать заявления в правоохранительные органы о пропаже инструментов из государственной коллекции. однако речь идет о 16 музыкальных инструментах, которые находились на территории союзных республик, и после распада СССР не вернулись в коллекцию.
"До сих пор ни один из инструментов возвращен не был", – сказала она.
В музее хранится коллекция уникальных музыкальных инструментов, собранная при содействии А. В. Луначарского в 1919 году. Крупнейшая в мире государственная коллекция объединяет 286 инструментов, созданных с XVI по XX вв. лучшими мастерами, среди которых Страдивари, Гварнери, Бергонци.
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