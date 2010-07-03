Розенбаума выписали из больницы после операции

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Певец Александр Розенбаум выписан из больницы после плановой операции, которая прошла 2 сентября, сообщает ТАСС.

Продюсер музыканта Белла Купсина заявила, что у него все хорошо, накануне Розенбаум посетил концерт памяти Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее сообщалось, что у певца была диагностирована онкология. Его прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

Среди наиболее известных композиций Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке". Исполнитель выпустил более 30 альбомов.