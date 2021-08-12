Птаха рассказал о самочувствии после удаления желчного пузыря

Фото: instagram.com/ptahacao
Рэпер Давид Нуриев, выступающий под сценическим псевдонимом Птаха, рассказал о своем самочувствии после экстренной операции, сообщает "Газета.ру".
Он опубликовал фото с камнем, из-за которого ему пришлось удалить желчный пузырь.
"Болит все, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка, из нее что-то капает. Картина в целом не самая приятная. Я очень благодарен врачам и анестезиологам", – написал рэпер.
Он признался, что больше всего боялся анестезии. Птаха добавил, что камень беспокоил его последние полгода и мешал тренироваться. У рэпера болел бок. Сперва он думал, что все пройдет само, однако этого не произошло.
"Если вас беспокоит желчный пузырь, обратитесь к врачам, чтобы решить эту проблему как можно скорее медикаментами или еще как-то, а то будет, как у меня, торчать трубка из бока. Буду теперь есть как маленький ребенок", – заключил исполнитель.
Ранее сообщалось, что рэпер Давид Нуриев был госпитализирован в Москве для проведения операции.
До этого рэпер Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.
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