Рэпера Птаху госпитализировали в Москве

Фото: instagram.com/p/CSZP-v4ocer
Рэпер Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, был госпитализирован в Москве для проведения операции. Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в Instagram.
"Решили, что операция необходима. <...> Днем я чуть не откинулся от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить", – написал Птаха.
Информацию о госпитализации также подтвердили представители рэпера.
"Все верно его госпитализировали", – сказала РИА Новости представитель артиста, не став приводить других подробностей.
Ранее рэпер Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.
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