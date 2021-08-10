Рэпера Птаху госпитализировали в Москве

Фото: instagram.com/p/CSZP-v4ocer

Рэпер Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, был госпитализирован в Москве для проведения операции. Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в Instagram.

"Решили, что операция необходима. <...> Днем я чуть не откинулся от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить", – написал Птаха.

Информацию о госпитализации также подтвердили представители рэпера.

"Все верно его госпитализировали", – сказала РИА Новости представитель артиста, не став приводить других подробностей.

Ранее рэпер Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.