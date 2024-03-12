Единые требования подготовят для билетных операторов по "Пушкинской карте"

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Минкультуры и Минцифры подготовят к 1 апреля текущего года единые требования для билетных операторов по "Пушкинской карте". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

В материале уточнили, что министерства обсудили с компанией VK, билетными операторами и агрегаторами вступившие в силу изменения программы "Пушкинская карта". Они связаны с усилением контроля за соблюдением правил программы пользователями карты, билетными операторами и организациями культуры.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что программа "Пушкинская карта" для молодежи будет расширена.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за сохранение непотраченных средств "Пушкинских карт" в селах. Он считает, что подобную практику можно распространить на всех пользователей "Пушкинских карт" в целом.

В Госдуме предложили выдавать "Пушкинские карты" детям с семи лет