"Аллею правителей России" планируют перенести из Москвы в Пензу

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
"Аллею правителей России", расположенную в Москве, к лету планируют перенести в Пензу, рассказал зампред правительства Пензенской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ягов.
Композиция, созданная РВИО в 2017 году, состоит из работ скульптора Зураба Церетели. Она представляет собой бюсты 43 верховных руководителей страны от периода образования Древнерусского государства.
Ягов отметил, что в течение прошлого года правительство Пензенской области и руководство РВИО вели переговоры на предмет перемещения композиции в регион.
"Все юридические вопросы о безвозмездной передаче бюстов региону на данный момент решены, но с нашей стороны необходимо благоустроить будущую аллею, чтобы она гармонично вписалась в сквер, расположенный рядом со Спасским кафедральным собором. Реализацию проекта планируется завершить в июне 2021 года", – написал Ягов в своем Instagram.
Информационные стенды и мобильные приложения также могут стать частью реализации проекта, добавил Ягов. По его словам, это позволит получить дополнительную информацию об исторических личностях.
"Для региона данный историко-культурный и просветительский проект является очень важным и позволит в рамках региональной программы культурного просвещения детей и молодежи познакомить школьников и студентов с историей нашей страны через призму ее правителей", – подчеркнул зампред правительства.
Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк уточнил, что "Аллею правителей России" намерены разместить в Пензе на постоянной основе.
Ранее москвичам рассказали о памятниках, которые олицетворяют мужество, воспевают подвиги воинов и труд рабочих. Многие из скульптур представляют собой особую ценность для города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: