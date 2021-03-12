"Аллею правителей России" планируют перенести из Москвы в Пензу

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"Аллею правителей России", расположенную в Москве, к лету планируют перенести в Пензу, рассказал зампред правительства Пензенской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ягов.

Композиция, созданная РВИО в 2017 году, состоит из работ скульптора Зураба Церетели. Она представляет собой бюсты 43 верховных руководителей страны от периода образования Древнерусского государства.

Ягов отметил, что в течение прошлого года правительство Пензенской области и руководство РВИО вели переговоры на предмет перемещения композиции в регион.

"Все юридические вопросы о безвозмездной передаче бюстов региону на данный момент решены, но с нашей стороны необходимо благоустроить будущую аллею, чтобы она гармонично вписалась в сквер, расположенный рядом со Спасским кафедральным собором. Реализацию проекта планируется завершить в июне 2021 года", – написал Ягов в своем Instagram.

Информационные стенды и мобильные приложения также могут стать частью реализации проекта, добавил Ягов. По его словам, это позволит получить дополнительную информацию об исторических личностях.

"Для региона данный историко-культурный и просветительский проект является очень важным и позволит в рамках региональной программы культурного просвещения детей и молодежи познакомить школьников и студентов с историей нашей страны через призму ее правителей", – подчеркнул зампред правительства.

Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк уточнил, что "Аллею правителей России" намерены разместить в Пензе на постоянной основе.

Ранее москвичам рассказали о памятниках, которые олицетворяют мужество, воспевают подвиги воинов и труд рабочих. Многие из скульптур представляют собой особую ценность для города.

