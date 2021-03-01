Скульптура на станции "Площадь Революции" лишилась пальца

Видео: mobrep.ru/Sargo

Сотрудники московского метро сообщили в полицию об исчезновении пальца у скульптуры "Девушка – Ворошиловский Стрелок" на станции "Площадь Революции".

Как сообщают СМИ, правоохранители организовали проверку, в ходе которой оказалось, что палец отсутствует с 2011 года.

Уточняется, что найти похитителя пальца уже невозможно, а вот в ближайшее время памятник на "Площади Революции" планируют починить.

В ноябре прошлого года столичный департамент транспорта обратился к пассажирам метрополитена с просьбой загадывать желания, не прикасаясь к статуям на станции метро "Площадь Революции".