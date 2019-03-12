В зале основной сцены театра имени Вахтангова проходит церемония прощания с актером Владимиром Этушем. Проститься с артистом пришли коллеги по театру и кино, родные и друзья, передает телеканал Москва 24.
В холле театра находится выставка фотографий артиста. На кадрах – Владимир Этуш в спектаклях "Западня", "Миллионерша", "Мещанин во дворянстве" и других.
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Актера кремируют на Троекуровском кладбище. Захоронение состоится 13 марта на Новодевичьем кладбище.
Актер театра и кино, народный артист СССР, педагог Владимир Этуш умер в субботу, 9 марта. Ему было 96 лет. Накануне его госпитализировали.
В Москве прощаются с Владимиром Этушем
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12 марта 2019
В июне прошлого года Этуш стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве. Сразу после начала Великой Отечественной войны он записался добровольцем на фронт, попал в школу военных переводчиков в Ставрополе и в стрелковый полк.
В 1943 году актер получил тяжелое ранение в Запорожской области Украинской ССР и в 1944 году вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина. В 1945 году после окончания училища его приняли в труппу театра имени Вахтангова.
Этуш запомнился ролями Сеида-Али в фильме "Адмирал Ушаков", Саахова в "Кавказской пленнице", инженера Брунса в "Двенадцати стульях", Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабаса Барабаса из "Приключений Буратино".
В 1976 году Этушу присвоили звание профессора. В 1987–2003 годах он был ректором института имени Щукина, с 2003 года стал его художественным руководителем.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о готовности рассмотреть заявку о памятном знаке Этушу.
На доме Этуша могут установить мемориальную табличку
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